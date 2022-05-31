Son dakika: İstanbul Valiliği, Bebek sahilindeki görüntüler hakkında açıklama yaptı
İstanbul'un Bebek sahilinde kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İstanbul Valiliği, Bebek sahilindeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.
- Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
- Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
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