İstanbul beyaza büründü: Kar yağışı ile birlikte işe gidenler zor anlar yaşadı

19.01.2026 09:13:00
DHA
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, Küçükçekmece’de araçlar yolda kaldı. Esenler’de ise ilerleyemeyen otobüslerden inen yolcular yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece'de sokakları kullanan araçlar yolda kalırken, Esenler'de otobüsler sokakta ilerleyemedi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kentte sabah etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı.

Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü. Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar ise kar keyfi yaşadı.

