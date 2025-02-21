İstanbul beyaza bürünürken tedbirler de açıklandı: İşte alınan kararlar!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:22

Güncelleme: 21.02.2025 - 19:25

Aralıklarla devam eden İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeni ile kent genelinde bazı tebdirler de alındı.

ŞEHİR HATLARI İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

BAZI İDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İDO'dan yapılan açıklamada ise, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 19.45 Yenikapı-Yalova, 19.45 Yalova-Yenikapı ,20.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yenikapı-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

EĞİTİME ARA

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları'nda (MTSK) gerçekleştirilecek sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

"EN SERT SOĞUK"

Daha önce de Valilik tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar, motosikletler ve kuryeler için trafiğe çıkış yasağının başladığı duyurulmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise AKOM'da yaptığı açıklamada, "Bu gece de yani cumayı cumartesiye bağlayan gece, en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.