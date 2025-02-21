Son dakika... İstanbul'da kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildi
Son dakika haberi... İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildi.
Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarıları doğrultusunda İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor.
Son olarak İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildi.
VALİ GÜL AÇIKLADI
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #kar tatili #İstanbul
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