İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobil sürücüsü Emre Bilaloğlu ağır yaralandı.
Olay, 18.30 sıralarında D-100 Karayolu, Cumhuriyet Mahallesi Mevkiinde yaşandı. Avcılar istikametine doğru seyir halindeki Emre Bilaloğlu'nun kullandığı 34 HCB 567 plakalı otomobile aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilaloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.
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