İstanbul Boğazı gemi arızası: SEA ARIES, Ahırkapı’ya demirletildi

1.12.2025 14:18:00
Güncellenme:
ANKA
Rusya’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 85 metre boyundaki SEA ARIES isimli kuru yük gemisi, kılavuz kaptan refakatinde yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Edinilen bilgiye göre, SEA ARIES isimli kuru yük gemisinde Rusya’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde sabah saatlerinde makine arızası yaşandı.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin müdahalesiyle kontrol altına alınan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı romörkörler eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE, İKİ RÖMORKÖRLE OPERASYON

Konuya ilişkin KEGM sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Rusya’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan SEA ARIES isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisi; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 Römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi."

