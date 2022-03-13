İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Soma'da madenciler eylemde
- Kastamonu’da ‘bataklık operasyonu'
- Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz
- Yurttaşlar sokağa çıktı
- Yenenler çifti, Habertürk'teki diyalogu canlandırdı
- 'Esas bakir topraklar ülkemizde'
- Validen motokurye kararı!
- Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
- NATO topraklarını vurması durumunda...
- 5 gollü müthiş maçta gülen taraf Sivasspor oldu!