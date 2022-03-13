İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.

AA
13 Mart 2022 Pazar, 16:43
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.



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