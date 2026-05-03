İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

Beşiktaş'ta, makine arızası yapan kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Kuru yük gemisi için "Kurtarma-3", "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-9" römorkörlerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.