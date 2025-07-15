İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle erişim engeli

İstanbul Boğazı’ndaki ünlü otel ve restoranların kaçak bölümleri hakkında verilen yıkım kararıyla ilgili haberler erişime engellendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihbarlar üzerine başlattığı İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapı incelemesinde, Anıtlar Kurulu’nun tespit ve değerlendirmeleri doğrultusunda Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel’in kaçak bölümleri hakkında verilen yıkım kararıyla ilgili haberler erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ alındı.