İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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