İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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