İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:49
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

 


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