İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.
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