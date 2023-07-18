İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir yurttaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:36
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için Boğaz'da dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri Boğaz'da arama yaptı. Yapılan arama sonucunda Boğaz'da patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

 


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