Yunus: 100’ü okumadan oy kullanmayınız

21 Mayıs 2023 Pazar

Kararsızlık elbette kötü şey.

Herkes, her zaman kararsız kalabilir.

Yine de sandığa gidebilirler, tak-tak-tak vurup çıkarlar.

Eskiden oy pusulasına Atatürk, Sultan Fatih, Zeki Müren, Aysel Tanju falan yazıp sandığa atıp çıkanlar tedavilikler de vardı.

Çok şükür demokrasi adap ve edebimiz gelişti.

Zaten kararsızlık da karamsarlık kadar berbat değil..

Karamsarın da sandıkla falan işi olmaz.

“İtin ağzından kemik alınmaz!” atasözüne takılmışlardır.

Estağfurullah.

Zincire vurulması gerekmeyen sempatik karamsarlar da vardır. Edebi ve entelce

bahanelere sarılırlar:

“Eğer seçim bir şeyleri değiştirseydi, yerli ve milli bir gerekçe yaratıp seçimleri de çoktan yasaklamıştı!”

Allah muhafaza!

***

Ülkenin yazgısını kararsızlar ile dikkatsizler belirleyecek.

Elbette bir de Oğan ile İnce’nin toplamı 3 milyon küsur oyu.

Oy vermeye gitmeyen 8 milyon küsur; gidip de damgayı, oraya buraya bulaştıran 1 milyon küsur;

O kadar kusur, kadı kızında da olur diyemeyiz.

12 milyonluk yepyeni bir fırsat.

***

Talih demokrasimizin yüzüne gülüyor.

Yirmi küsur adet partiyi ile bilmem kaç adet ittifakı ikiye indiriyor.

Yasa gereği cumhurbaşkanı adayı da ikiye inince.

Millet İttifakı adayına eerilecek her oy için, bir tek Milli Piyango biletinden milyon kat daha fazla isabet şansı doğuyor.

İki seçenek olunca, yazı-tura, Lidyalıların ilk madeni parayı icat etmesinden bu yana uygulanan en yaygın yöntem

Hem hakça, hem pratik.

Yazı gelirse, Tayyip;

Tura gelirse Kemal.

Ya herru ya Merru!

Ama dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değil.

Yazı tura için madeni para şart.

Cepler delik, cüzdanlar boşalmışlıktan yamulmuş. Ortalıkta zaten 1 TL de yok.

Ortalığı gerçek alım gücü 20 TL’ye düşen 200 TL’lik banknotlar sarmış.

Banknot yazı-tura için havaya fırlatılsa yere düşeceğinin garantisi yok.

İklim Değişikliği Bakanlığı geyik değil hakikat. Havalar hep yağmur-rüzgâr, mevsim ise her daim sonbahar. Bakan ise bakmaktan bıkkın.

***

Seçim kararını veren, uygulayan, uygulatan en yüce makam Reyiz.

Din şûrasında “İslam bize değil, biz İslama göre hareket edeceğiz” buyurduğu için Kuranıkerim'e bakmak şart .

Zaten, anayasadan, yasalardan hak-hukuktan söz etmenin manası yok.

(Varsa da “diplomanın aslı nerede?” kadar ve “Anayasa 3. defa seçim hakkı vermiyor!” kadar var.)

Madem İslama göre hareket edeceğiz diyor. Kitaplığa el atıyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuran mealinde “oy kullanmak” ile “seçim” ile ilintili bir hüküm bir ayet olup olmadığını araştırıyorum

Seçim derken her türlü seçimden söz ediliyor. Kuran tefsir ve mealinin hikmeti ve gerekliliği de zaten bu.

600 küsur sayfayı taradıktan sonra nihayet “aklını kullanmak” başlığı altında tam 24 adet ayet bulunduğunu saptıyorum.

“Oy kullanmak” ile “aklını kullanmak” bir anlamda aynı kapıya çıkıyor.

Aklını kullanmadan adım bile atmamak gerekiyor.

Yunus suresini oluşturan ayetler hem ibret hem dehşet verici. Bu kez Kuran’ın başka tefsir ve meallerine bakıyorum.

“Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır.” (Mehmet Okuyan- Kuran meali. Yunus suresi 100. ayet)

***

Kuranı kerim inanlar için Allah kelamıdır.

Aklını kullanmadan oy kullanmanın riskini şemsiye ile önlemenin imkânı yoktur.