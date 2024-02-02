İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki gemide hasar oluştu

İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:31
İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki gemide hasar oluştu
Abone Ol google-news

Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.

Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.


kaza haberleri gemi haberleri İstanbul Boğazı haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 2 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 2 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Araştırma: Boğaz midyesinin yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı

Araştırma: Boğaz midyesinin yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı: Trafik normale döndü

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı: Trafik normale döndü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon