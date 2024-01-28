İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı: Trafik normale döndü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği normale döndü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi makine arızası yapmış ve İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.
GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, makine arızasının giderilememesi nedeniyle İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinesinde; Kurtarma-7, Mehmetçik Römorkörleri ve Kılavuz Kaptanın katıldığı kurtarma operasyonu ile Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi. İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği ise normale döndü.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SNP PAZAR isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma-7 Römorkörümüz yedeğinde, Kılavuz Kaptanımız ve Mehmetçik Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.
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