İstanbul Boğazı'nda 'deprem' alarmı... Uğruna servet harcanıyordu: Şimdi tek tek satılıyor...

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:42

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:46

İstanbul'da 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul Boğazı’nda yeni bir hareketlenmeye sebep oldu.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yalı sahipleri, artan deprem endişesi nedeniyle gayrimenkullerini satılığa çıkarmaya başladı.

Sadece iki gün içerisinde piyasa değeri milyar liraları bulan 5 yalı yeni sahiplerini aramaya başladı.

600 YALI ALARM VERİYOR

Deprem uzmanlarının özellikle sahil şeridinde bulunan yapılar için yaptığı zemin uyarıları ve tuzlu suyun neden olduğu korozyon etkisi, kıyıdaki yapıların risk seviyesini gözler önüne serdi.

Boğaz'ın iki yakasında bulunan yaklaşık 600 yalıdan büyük bir kısmı, hem tarihi hem de mühendislik açısından günümüz standartlarının gerisinde kalıyor.

YABANCILAR BİLE ALIRKEN DÜŞÜNÜYOR

Kahramanmaraş depremleri sonrası da Boğaz’daki bazı yalı sahipleri konutlarını Rus ve Arap yatırımcılara satmıştı. Ancak İstanbul'da son yaşanan depremin ardından yabancı alıcılar bile temkinli davranmaya başladı.

YALILAR DEĞER KAYBETMEYE BAŞLADI

Gayrimenkul uzmanları, lüks konutların değer kaybetmeye başladığını ve satış ilanlarının gözle görülür şekilde arttığını belirtiyor.

Özellikle yüksek gelir grubundaki kişilerin Bodrum ve Alaçatı gibi bölgelerde, yeni ve müstakil konutlara yöneldiği aktarıldı.

SATILIK YALI SAYISI ARTTI

Lüks gayrimenkul danışmanı Hadan Bozanoğlu, "İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşti. Her ne kadar benzersiz bir şehir olsa da insanlar canını düşünmek zorunda. Bu nedenle başta Boğaz Hattı’ndaki yalılar olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü. Bu da insanları düşündürüyor" dedi.