Bütün gece fayları izledi, sabah paylaşım geldi... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından halkın endişesi devam ediyor. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, son olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan iç ferahlatan bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Bütün gece fayları izledi, sabah paylaşım geldi... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:56

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki deprem herkes tedirgin etti. 7 ve üzerindeki bir depremde büyük bir yıkımın beklendiği megakentte yaşayanlar geceyi sokaklarda geçirmeye başladı.

Uzmanlar peş peşe uyarılar yaparken son açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ AÇIKLAMA

Gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde yeni açıklama geldi.

Uzman ismin "İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" ifadelerini kullandığı son açıklaması İstanbulluların içini ferahlattı.

"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği (solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ercan, görsel de paylaştı:


Etiketler: #Ahmet Ercan #Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan #artçı deprem #deprem

İlgili Haberler

İstanbul güne depremle uyandı... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama!

İstanbul güne depremle uyandı... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası 'Kanal İstanbul' uyarısı: '18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası 'Kanal İstanbul' uyarısı: '18 milyonluk bir kente kara günler gösterebilir'
Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: 'Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir'

Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: 'Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler