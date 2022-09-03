İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken kandilli açıklarında Makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 Metre boyundaki kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma botlar eşliğinde boğazdan geçirildi. Boğaz’daki gemi trafiği bir süreliğine askıya alındı.

DHA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 03:14
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Olay, saat 03.40 sıralarında İstanbul boğazı Kandilli açıklarında meydana geldi. İstanbul-Ukrayna seferini yapan 107 Metre boyundaki BRIZA İsimli kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir attı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı.

Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.

Dün gece ise Lady Zehma isimli kargo gemisi Bebek sahilinde karaya oturmuş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.


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