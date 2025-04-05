İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, TEM Otoyolu'nda sürücüler trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:31

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Etiketler: #gemi trafiği #İstanbul #İstanbul Boğazı

İlgili Haberler

CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi

CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi
İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti

İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın son günü trafik yoğunluğu!

İstanbul'da bayramın son günü trafik yoğunluğu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler