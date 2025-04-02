İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti

Nevruz Bayramı dolayısıyla şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da, son 18 günde meydana gelen trafik kazalarında 747 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'da nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:23

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, ülke genelinde nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Hüseyni, "Son 18 günde meydana gelen 14 bin 178 trafik kazasında 747 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 905 kişi yaralandı." dedi.

En fazla ölümlü kazanın yaşandığı yerlere ilişkin bilgi veren Hüseyni, Kirman eyaletinde 66, Fars'ta 64, Horasanı Rezevi'de 53, Huzistan'da 48 ve Sistan-Beluçistan eyaletinde 46 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini kaydetti.

İranlı yetkili kazaların çoğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

İran'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak İranlılar genelde nevruz döneminde resmi tatili yıllık izinleriyle birleştirerek 2 haftalık tatile çıkıyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollardaki kazalarda artış gözleniyor.


Etiketler: #İran #nevruz #nevruz bayramı #trafik kazaları

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