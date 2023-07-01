İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:56
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.


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