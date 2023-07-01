İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.
Açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.
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