İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Hipotermi geçiren genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiaya göre kazayla suya düştü. Uzun süre denizde kalan ve hipotermi geçiren genç bir süre sonra kendini kaybetti. Zamanla yarışan ekiplerin halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, sahil güvenlik botuyla alınarak karaya çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi. Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir yurttaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.
HİPOTERMİ GEÇİREN GENÇ İÇİN ZAMANLA YARIŞ
Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı. Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesine kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
“CANIM SIKKINDI, KAZAYLA SUYA DÜŞTÜM”
Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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