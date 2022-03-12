İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Geminin dümeni kilitlendi

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kilitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 04:15
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Geminin dümeni kilitlendi
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Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kilitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı.

Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

KIYI EMNİYETİNE BAĞLI RÖMORKÖRLER MÜDAHALE ETTİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti.

Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.



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