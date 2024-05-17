İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü: Müsilaj geri mi döndü?
İstanbul Boğazı’nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu merak uyandırdı. Havadan çekilen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.
Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.
Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi.
Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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