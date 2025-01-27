İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkilisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kalırken görüş mesafesi düştü.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor.
Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
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