İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkilisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kalırken görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:35

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.


Etiketler: #İstanbul #Boğaz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler