İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi için kurtarma ekipleri sevk edildi
Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir botun yönlendirildiğini açıkladı.
Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir bot yönlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- Cumhuriyet gazetesi yeniden uyarıyor
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?