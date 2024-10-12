İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği arızalanan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.
Etiketler: #İstanbul Boğazı #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaşlar olay yerinden ayrılmadı, arbede yaşandı
- Polis katili için istenen ceza belli oldu
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- CHP kurmayları, anketteki oylarını değerlendirdi
- Üçüncü gözleri açık olan burçlar hangileridir?
- AKP'li belediye camileri devrediyor
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- Halk Eğitim Müdürü makam odasında intihar etti