İstanbul Çatalca'da feci kaza: Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
İstanbul Çatalca'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Bölgede hemzemin geçitlerde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.
Olay, İnceğiz Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu treni Mehmet Durukan'ın kullandığı 34 EZA 304 plakalı otomobile çarptı.
20 METRE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet Durukan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞANMIŞ
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Durukan'ın Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede bulunan hemzemin geçitlerinde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazalar yaşandığı öğrenildi.
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