İstanbul Çekmeköy'de şehit olan polis memurunun ailesine acı haber verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak’a verdi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşu ve akrabalar aileye taziyede bulundu. Şehidin, geçen yıl evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Emre Albayrak’ın, 4 Eylül 2011’de Tunceli’nin Alibaba Mahallesi’ndeki bir halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan Şaban Albayrak’ın yeğeni olduğu belirtildi.

Gazi Şaban Albayrak’ın, halen Samsun Emniyet Müdürlüğü Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevini sürdürdüğü bildirildi.