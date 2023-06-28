İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merdan Yanardağ'a ilişkin açıklama

Yayınlanma: 28.06.2023 - 07:40

Güncelleme: 28.06.2023 - 08:05

Televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Yanardağ, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Yanardağ, ifadesinde, "Cımbızlanarak yapılan montaj ve video üzerinden 25’ini 26’sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı. Güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır. Kaçma şüphesi söz konusu olamaz, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

"MONTAJ OLDUĞU YÖNÜNDE BİR İDDİADA BULUNULMAMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yanardağ'ın ifadesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, "soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini" beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.