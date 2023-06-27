DİSK Basın-İş’ten Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki
DİSK Basın-İş yayınladığı açıklamayla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek “TELE1’in muhalif çizgisi cezalandırıldı, gazetecilik yine boğuldu. Gazetecilere yönelik baskılara alışmıyoruz, Merdan Yanardağ’ın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları kırpılarak paylaşılıp hedef gösterilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Canlı yayında polislerin kanala geldiğini kaydeden Yanardağ, konuşmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrası Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİSK Basın-İş sosyal medyadan hesabından paylaştığı açıklamayla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Birileri yazdı birileri oynadı Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. Senaryo aynı… Sözleri önce kes-yapıştır yöntemiyle dolaşıma sokuldu. Ardından hedef gösterildi, gözaltına alındı ve tutuklandı. TELE1’in muhalif çizgisi cezalandırıldı, gazetecilik yine boğuldu. Gazetecilere yönelik baskılara alışmıyoruz, Merdan Yanardağ’ın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz."
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. Bu kararla Tele1'in muhalif çizgisi cezalandırıldı, gazetecilik yine boğuldu.— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 27, 2023
Gazetecilere yönelik baskılara alışmıyoruz, Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz pic.twitter.com/1N2qjDxl3G
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