DİSK Basın-İş’ten Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:15

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları kırpılarak paylaşılıp hedef gösterilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Canlı yayında polislerin kanala geldiğini kaydeden Yanardağ, konuşmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrası Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİSK Basın-İş sosyal medyadan hesabından paylaştığı açıklamayla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Birileri yazdı birileri oynadı Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. Senaryo aynı… Sözleri önce kes-yapıştır yöntemiyle dolaşıma sokuldu. Ardından hedef gösterildi, gözaltına alındı ve tutuklandı. TELE1’in muhalif çizgisi cezalandırıldı, gazetecilik yine boğuldu. Gazetecilere yönelik baskılara alışmıyoruz, Merdan Yanardağ’ın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz."