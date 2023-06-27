Merdan Yanardağ'ın ‘Apo’ çıkışını yorumladığı AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama

Yayınlanma: 27.06.2023 - 20:36

Güncelleme: 27.06.2023 - 20:36

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarını ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında değerlendirdi.

Yanardağ’ın programda kullandığı ifadeler, bağlamından koparılarak montajlandı ve PKK elebaşı Öcalan’a övgüde bulunmuş gibi sosyal medyada servis edildi.

Trollerin hedef göstermesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, dün TELE1’in İstanbul’daki ofisinden, Terörle Mücadele Şubesi polis memurları tarafından yayın sırasında gözaltına alındı.

Bugün hâkim karşısına çıkan Yanardağ, mahkemenin verdiği kararla tutuklandı.

GALİP ENSARİOĞLU KONUŞTU

Galip Ensarioğlu, Merdan Yanardağ’ın tutuklanması sonrası ilk kez konuştu. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Ensarioğlu, “İnsan bir kasıt taşımadığı müddetçe, vatanına, milletine hakaret etmediği müddetçe, terörü ve örgütü övmediği müddetçe fikirlerin beyanında bir sorun yok” dedi.

Ensarioğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Ben siyasetçiyim. Ben fikirlerimi, düşüncelerimi söylemekle, gördüklerimi anladıklarımı anlatmakla mükellefim. Merdan Bey’in hangi ifadeleri kullandığını açıkçası bilmiyorum. Hangi ifadelerin suç sayıldığını bilmiyorum. Ama insan bir kasıt taşımadığı müddetçe, vatanına, milletine hakaret etmediği müddetçe, terörü ve örgütü övmediği müddetçe fikirlerin beyanında bir sorun yok. Dinlemediğim ve bilmediğim için bir yorum yapmak istemiyorum.”

NE OLMUŞTU?

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’a verdiği röportajda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, “Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil. Öcalan ile Kandil arasında bir fark var. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi. Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, Ensarioğlu’nun ifadelerini “AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu” şeklinde yorumladı. Yanardağ, “Ya Galip Ensarioğlu Apo’cu oldu ya da AKP Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlıyor. Fakat bu çözüm sürecine, Kandil’in, yani PKK’nın dışarıdaki kanadının ve Selahattin Demirtaş’ın karşı çıkabileceği varsayımıyla onun önünü kesmeye çalışıyorlar” dedi.

Yanardağ’ın ifadeleri cımbızlanarak bağlamından koparıldı ve başta İYİ Partili siyasetçiler olmak üzere çok sayıda trol tarafından hedef gösterildi.

Hakkında linç kampanyası başlatılan Yanardağ, dün gözaltına alındı. Yanardağ, bugün ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.