İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri belirlenen 2 suç örgütü takibe alındı.

Ekiplerin çalışmasında, örgütlerin hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilirken, çeşitli olaylarla da bağlantılı oldukları da belirlendi.

İstanbul genelinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan başta olmak üzere suç faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.