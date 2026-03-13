İstanbul'da acı olay: Cenazeden çıkmıştı, otobüs çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kaza İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma G., seyir halindeki bir İETT otobüsünün çarpmasıyla savrularak yere düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G., ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Fatma G.’nin, bir yakınının cenazesine katılmak için bölgeye geldiği, cenaze çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.