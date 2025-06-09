İstanbul'da 'Adam olun' saldırısı: Bir anda kurşun yağdırdı!

Şirinevler Mahallesi İncesu Sokakta 7 Haziran Cumartesi günü
gece saatlerinde sokakta bulunan eğlence mekanı önünde bekleyen grubun yanına 1
kişi yaklaştı.
Belinden silahını çıkaran şüpheli bekleyen gruba 'Adam olun' diye bağırdıktan sonra peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri eğlence mekanında çalışan M.D.’nin bacağına isabet etti. Eğlence mekanı önünde bekleyen diğer kişiler ise kaçtı.
YAYA OLARAK KAÇTI
Silahlı saldırgan olayın ardından yaya olarak olay yerinden
kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.D.’ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken yaralı çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken
saldırganın 'Adam olun’ diyerek silahını peş peşe ateşlediği ve çevredekilerin
sağa sola kaçtığı anlar hem çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına hem de cep
telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin silahlı saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.