İstanbul'da adli yıl açılışı: Hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzenin tesisi en önemli şart

Geçen yıl adli yılın açılışı töreni Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşmişti. Bu yıl ise Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alişan Tiryaki, Komisyon Başkanları, Mahkeme Başkanları, Baro Başkanları, hakim ve cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ise aynı saatlerde baronun etkinliğine katıldığı için törende yer almadı.

KONUŞMAYI İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI ZAFER KOÇ YAPTI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç konuşma gerçekleştirdi. Başsavcı Zafer Koç, şunları söyledi:

“Sözlerime başlamadan önce, iki gün önce 103. yıldönümüne eriştiğimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bu zaferi bizlere armağan eden, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Ayrıca görevi başındayken ve emekli olduktan sonra vefat eden meslektaşlarımıza da Allahtan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Görevini büyük fedakârlıklarla ve özveriyle yerine getirerek geride bıraktığımız adli yıl içerisinde emekli olan meslektaşlarımıza yargı hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, yine tayinen aramızdan ayrılan meslektaşlarımız ile yaz kararnamesi ile Anadolu adliyemize atanan değerli meslektaşlarımıza da hayırlı başarılı görevler diliyorum.

Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile; 2025–2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri şahsım ve kurumumuz adına en içten saygılarımla selamlıyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

"YARGI TEŞKİLATIMIZ AÇISINDAN YOĞUN VE ZORLU BİR DÖNEM OLMUŞTUR"

Adalet, toplumların en temel ihtiyacı, devletlerin ise varlık sebebidir. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzenin tesisi, milletimizin barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesinin en önemli şartıdır. Milletimizin adalet beklentilerini karşılamak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinden taviz vermeden görev yapmak, bizlere yüklenen en büyük sorumluluktur. Geride bıraktığımız adli yıl, yargı teşkilatımız açısından yoğun ve zorlu bir dönem olmuştur. Hâkimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız ve adalet teşkilatımızın tüm mensupları, artan iş yüküne ve çeşitli zorluklara rağmen görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmiştir. Onların emekleri sayesinde, milletimizin adalet beklentilerine cevap verilmiş, hukukun üstünlüğü tesis edilmeye devam edilmiştir. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

"ADALET MEKANİZMASININ SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Yine barolarımıza kayıtlı olarak gerek serbest, gerekse kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren, yargının asli unsurlarından olan saygıdeğer avukat meslektaşlarımıza da teşekkür ediyor, yeni adli yılda da kendilerine hayırlar ve başarılar diliyorum. Avukatlık görevi sadece müvekkilin menfaatini gözetmekten öte aynı zamanda yargının bağımsızlığı ve adil yargılanma ilkesine hizmet eden kamusal bir görevdir. Bundan dolayı avukat meslektaşlarımız yargının kurucu unsurlarından biri olup adalet mekanizmasının sağlıklı işlemesi için vazgeçilmezdir.

Öte yandan, toplumda huzur ve güven ortamının tesis edilmesi; yalnızca yargının değil, kolluk kuvvetlerimizin, idari makamlarımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak gayretiyle mümkündür. Bu vesileyle yargısal faaliyetlerimizde üstün destek ve gayretlerinden dolayı tüm paydaşlarımıza içten şükranlarımızı sunuyorum. Adaletin tesisi yönündeki işbirliğinin yeni adli yılda da artarak devam edeceğine inancım tamdır.

“YARGI CAMİASI OLARAK EN BÜYÜK AMACIMIZ, MİLLETİMİZİN ADALETE OLAN GÜVENİNİ ARTIRMAKTIR”

Yeni adli yıl, bizlere hem geçmişin muhasebesini yapma hem de geleceğe dair hedeflerimizi belirleme fırsatı sunmaktadır. Yargı camiası olarak en büyük amacımız, milletimizin adalete olan güvenini artırmak, her bir vatandaşımızın hakkını ararken eşit, şeffaf ve erişilebilir bir adalet sistemiyle karşılaşmasını sağlamaktır.

Günümüzde adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Dijitalleşme ve teknolojik yenilikler, yargı süreçlerine büyük katkı sağlamakta; dosya yükünün hafifletilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması ve adalete erişimin güçlendirilmesi için bizlere yeni imkânlar sunmaktadır. Bununla birlikte, hiçbir teknolojik gelişme, insan unsurunun yani adalet teşkilatımızın özverili gayretlerinin yerini alamayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, adalet yalnızca verilen mahkeme kararlarından ibaret değildir. Toplumda hukukun üstünlüğü ilkesine duyulan güven, adaletin gerçek anlamda tecelli etmesi için vazgeçilmezdir. Milletimizin yargıya duyduğu güvenin korunması ve güçlendirilmesi için, hâkimlerimize ve Cumhuriyet savcılarımız tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden asla taviz vermeden görevlerini sürdürecektir.

Yeni adli yılda öncelikli hedeflerimiz; davaların ve soruşturmaların makul sürede sonuçlandırılması, yargı hizmetlerinde şeffaflığın artırılması, mağdur haklarının daha etkin korunması ve adalet hizmetlerinin tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda, tüm meslektaşlarımızla birlikte aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

YENİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Alişan Tiryaki ise çözüm sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sağlıklı bir hukuk sisteminin kurulabilmesi ve yürütülebilmesi için birçok bileşene ihtiyaç vardır. En başta ise sorunun kaynağı ve çözümün odağı olan insan gelir. Bu nedenle insana yoğunlaşmak gerekir. Ehliyetli, liyakatli, donanımlı, heyecanlı, sabırlı ve dirayetli hukukçuların yetişmesi bu noktada başlar, bu insanı inşa edebildiğimiz takdirde de tamamlanır.

Dileğimiz, bu insanın inşasını geciktirmeden, emeğimizi ve gayretimizi artırarak yolumuza devam etmektir.

Elbette adliyelerimizde sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. Herkesin bildiği üzere dosya sayısının fazlalığı, süreçlerin uzunluğu, kararların kesinleşmesindeki gecikmeler elbette istenmeyen durumlardır. Ancak az önce bahsettiğimiz nitelikli hukukçuyu yetiştirebildiğimiz takdirde, bu sorunların çözümüne en kestirme yoldan ulaşmış olacağız.

Bu alanda yargımızın karşı karşıya olduğu ikinci temel sorun ise kurumlar arası iş birliğidir. Özellikle yargı sistemindeki kurumlar ile yargıyı doğrudan yerine getiren adliyeler ve mahkemeler arasında güçlü bir iş birliği ve dayanışma sağlanması gerekmektedir. Bu nokta hayati öneme sahiptir.

Bunun dışında, milletimizin tarihinde var olan çözüm süreçlerinin daha fazla araştırılması, tarihin bu açıdan derinlemesine incelenmesi ve elde edilen birikimin adalet sistemimize entegre edilmesi de yükümüzü hafifletecek, sıkıntılarımızı azaltacaktır.”