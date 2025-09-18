İstanbul'da balkonu çöken bina tahliye edildi!

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binada saat 05.00 sıralarında panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.

Sabah saatlerinde ise, 12 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayanlar, evlerinden eşyalarını aldı. Apartman tahliye edilerek, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Apartman sakini Dursun Eren, "Balkon çöktü ne yapalım. Boşaltacağız binayı. Kiralık daire bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eşyalarımızı taşıyacağız" dedi.