İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları:

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri

Bostancı-Adalar Ring Hattı

09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi

10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi

Eminönü-Rumeli Kavağı hattı seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri uğraması ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak yapılacaktır.

İDO:

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma