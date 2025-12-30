Yargıdan CHP İstanbul İl Kongresi için yeni karar

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını usulden bozdu. CHP’nin hukukçu kurmayları, söz konusu istinaf kararının davayı esastan bozmadığını, usulde bozduğunu belirterek, yeniden yargılamada esas karar yönünden herhangi bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (aynı zaman istinaf mahkemesi), 8 Ekim 2023’te gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin iptali isteminin reddedilmesi yönündeki kararını usulden kaldırdı. Daire kararı; davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verilmesini ve bulgu için belirtilen süreden önce karar verilmesini usule aykırı buldu.

"YANLIŞ YARGILAMA USULÜ TERCİH EDİLDİ"

Gerekçede yerel mahkemenin kararı için; “Taraflara delillerini ibraz etmeleri için iki hafta kesin süre verildikten sonra dava dayanağı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının istenilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildiğini, tensip zaptında belirlenen iki haftalık kesin süre dolmadan önceki bir tarihe konulan ön inceleme duruşmasında mazereti kabul edildiği halde yanlış yargılama usulü tercih edilerek davanın reddine karar verildiği” belirtildi. Ayrıca kararda; yerel mahkemenin “belge sunulmadı” gerekçesinin doğru görülmediği, davacı vekili Av. Onur Yusuf Üregen’in doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğu bildirildi.

ESASTAN BOZMA YOK

CHP’nin hukukçu kurmayları, söz konusu istinaf kararının davayı esastan bozmadığını, usulde bozduğunu belirterek, yeniden yargılamada esas karar yönünden herhangi bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.