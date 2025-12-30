İran’da ekonomik kriz sokağa taştı: ‘Diktatöre ölüm’ sloganları

İran Ulusal Direniş Konseyi’ne (NCRI) göre, Tahran’da toplanan kalabalık Cumhuriyet (Jomhouri) Caddesi’nden yürüyüşe geçerek Naser Khosrow Caddesi ve İstanbul Meydanı’na yöneldi.

Kent merkezindeki hükümet binaları ve ticari bölgeler, göstericilerle güvenlik güçleri arasında süren “kovalamacalı” çatışmalara sahne oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, polis kalabalığı dağıtmak için yoğun şekilde biber gazı kullandı.

Göstericiler ise “Utanmaz! Utanmaz!” sloganları atarak karşılık verdi ve bazı noktalarda güvenlik güçlerini geri püskürttü.

ÇARŞILAR KAPANDI, GREVLER YAYILDI

Protestolarla eş zamanlı olarak ülke genelinde esnaf grevleri de sürdü. Tahran Kapalıçarşı, Lalezar Caddesi, Naser Khosrow ve İstanbul Meydanı’nda çok sayıda iş yeri kepenk kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kapalıçarşı’daki göstericilerin “Korkma, hepimiz buradayız” sloganları attığı ve güvenlik güçlerine tepki gösterdiği görüldü.

Bazı videolarda ise “Diktatöre ölüm” sloganları duyulurken, esnafa iş yerlerini kapatma çağrısı yapıldı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifasını talep etti.

Protestolar günün ilerleyen saatlerinde İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentine de sıçradı. Kentin merkezi meydanlarında toplanan göstericiler, coplarla müdahale eden çevik kuvvetle çatıştı.

Yetkililerin kalabalığı dağıtma çabalarına rağmen protestocuların direnişi sürdürdüğü bildirildi.

“EKONOMİK TALEPLER AŞILDIı”

Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, gösterilerde 200 civarında kişinin yer aldığını, kalabalık içinde 5-10 kişilik grupların ekonomik taleplerin ötesine geçen sloganlar attığını öne sürdü. Haberde, protestoların siyasi istikrarsızlığa dönüştürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

İran International’a göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, protestolara ilişkin ilk resmi açıklamasında İçişleri Bakanı’na göstericilerin temsilcileriyle görüşme başlatılması talimatı verdi.

Pezeşkiyan, “İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesi talimatını verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkede kötü niyetli çevrelerin halkın ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlediği protestoları kargaşa ve şiddete dönüştürmek istediğini söyledi.

Kalibaf, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor" dedi.

Ülkede protestoların arka planında derinleşen ekonomik kriz bulunuyor. İran riyali dolar karşısında tarihi dip seviyelere gerilerken, resmi verilere göre yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 52,6’ya ulaştı. Ortalama yıllık enflasyon ise yüzde 42,2 olarak açıklandı.