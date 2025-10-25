Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağmura yakalanan yurttaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan yurttaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öğrenildi.