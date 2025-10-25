Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

25.10.2025 07:37:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağmura yakalanan yurttaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan yurttaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #meteoroloji #sağanak yağış

İlgili Haberler

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 24 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Marmara'da yağış alarmı: Yüzde 65 azaldı!
Marmara'da yağış alarmı: Yüzde 65 azaldı! Marmara Bölgesi'nde eylül yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına ve geçen yıla göre yüzde 65 azaldı. Trakya ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yer yer yüzde 80'den fazla azaldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedildi.
Son dakika... İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik kilitlendi!
Son dakika... İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik kilitlendi! Son dakika haberi... İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak, trafiği adeta felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı.