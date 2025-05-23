İstanbul'da binlerce öğrencinin kaldığı yurtta yangın!

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun giriş katında saat 03.00 sularında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla 2 bin 500 kişilik yurdun giriş ve üst katlarını yoğun duman sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yurt tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken panik haldeki öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları süresince öğrenciler yurdun bahçesinde bekletildi. Yangının söndürülmesi ile ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.