Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sitede yangın: 8. kattan aşağı atladı!

İstanbul'da sitede yangın: 8. kattan aşağı atladı!

20.05.2025 09:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da sitede yangın: 8. kattan aşağı atladı!

İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki 11 katlı binanın 8'nci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairede yaşayan E. D. (37), aşağı atladı. İtfaiyenin açtığı brandaya düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bir sitede bulunan 11 katlı binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın 8'nci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

8'NCİ KATTAN ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da bahçeye branda açtı. Bu sırada alevlerin yükseldiği dairede oturan E. D. ise panikle kendini 8'nci kattan aşağı attı. Brandaya düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar oluştu.

Daireden yükselen alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt

İlgili Haberler

Kartalkaya yangını iddianamesi... Bakan Tunç: ‘Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın’
Kartalkaya yangını iddianamesi... Bakan Tunç: ‘Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın’ Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 32 kişi hakkında “olası kastla öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Adalet Bakanı Tunç, “Sorumlular cezalarını alacak” dedi.
Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği!
Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği! Bursa'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
Mersin'de korkutan fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu!
Mersin'de korkutan fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu! Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvarın tek yönlü ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.