İstanbul'da sitede yangın: 8. kattan aşağı atladı!

Yangın, saat 02.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bir sitede bulunan 11 katlı binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın 8'nci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

8'NCİ KATTAN ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da bahçeye branda açtı. Bu sırada alevlerin yükseldiği dairede oturan E. D. ise panikle kendini 8'nci kattan aşağı attı. Brandaya düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar oluştu.

Daireden yükselen alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.