İstanbul'da bir kafe alevler içinde kaldı!

16.10.2025 08:53:00
DHA
Sultangazi ilçesinde bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi 1419 Sokak üzerinde bulunan kafede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Üç katlı binanın üst katındaki kafede bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

Alevleri fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

