İstanbul'da çalıntı araçla iş yerine silahlı saldırı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir işyerine yönelik gerçekleşen kurşunlama olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmalarında, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Bir araç içerisinden işyerine ateş açıldığı tespit edildi. Plaka bilgileri belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı anlaşıldı.

Araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Olaya karışan ve bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirlendi.