Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da çalıntı araçla iş yerine silahlı saldırı!

İstanbul'da çalıntı araçla iş yerine silahlı saldırı!

23.01.2026 08:52:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da çalıntı araçla iş yerine silahlı saldırı!

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Saldırının ardından şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kullanılan çalıntı araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir işyerine yönelik gerçekleşen kurşunlama olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmalarında, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Bir araç içerisinden işyerine ateş açıldığı tespit edildi. Plaka bilgileri belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı anlaşıldı.

Araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Olaya karışan ve bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirlendi.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #silahlı saldırı #gözaltı

İlgili Haberler

Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Fatih’te Doğubank İş Merkezi’nde daha önce çalıştığı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli A.K. (35), polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, şüphelinin saldırıyı eski patronuyla arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.
Kağıthane'deki 'kalaşnikoflu' saldırıda kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'deki 'kalaşnikoflu' saldırıda kamera görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Saldırganların kaçış güzergahıyla ilgili yeni detaylar ve saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kocaeli'nde kebapçıya silahlı saldırı: Yaralılar var!
Kocaeli'nde kebapçıya silahlı saldırı: Yaralılar var! Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içerisinde yurttaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.