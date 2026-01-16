Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'nde kebapçıya silahlı saldırı: Yaralılar var!

16.01.2026 08:45:00
İHA
Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içerisinde yurttaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında dün akşam saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride yurttaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Image

İlgili Konular: #kocaeli #silahlı saldırı #yaralı #kebapçı

