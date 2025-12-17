İstanbul'da dehşet veren olay yargıya taşındı: Doktor hastaneyi bombalatmak istemiş!

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre, Güneşlioğlu Ailesi’nin 1995 yılında kurduğu ve 1997 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alarak işletmeye başladığı Özel Güneş Hastanesi, silahlı çeteler de kullanılarak ele geçirilmeye çalışıldı.

Hastanenin kurucusu Seyhmus Güneşlioğlu, davaya konu iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hastaneyi 2000 yılında kiraya verdiklerini ve 23 yıl boyunca doktor olan 3 kardeş tarafından yönetildiğini belirten Güneşlioğlu, “O günün mevzuatına göre hastane işletme ruhsatları tek başına kiraya verilemiyordu. Ruhsat kayıtlı şirketle birlikte devredilerek kiralamak mümkündü. Bu nedenle kira süresi sonunda iade garantisi alındı, sözleşme ve taahhütler de teminatlarla garanti altına alınarak ve tapuya şerh konulmak suretiyle kiralama sağlandı. 15 yıl olan kiralama zaman içinde uzatılarak 23 yıl sonra nihayetlendi” dedi.

"27 MİLYON DOLAR VERDİ KABUL ETMEDİM’

Seyhmus Güneşlioğlu, açıklamasının devamında, “2023 yılında sözleşmemiz sonlanınca kendimiz işletmeye karar verdik. O esnada Star Görüntüleme Merkezi’nin sahibi Yavuz Bey hastaneye talip oldu ama fiyatta anlaşamadık. Yavuz Bey bir süre sonra ise Dr. Mirza Yıldırım ile bizi tanıştırdı. Dr. Mirza Yıldırım, İzmir’de yabancı bir ortakla 50 milyon dolara özel bir hastane satın aldıklarını, İstanbul Kadıköy Bostancı’da bir polikliniğinin olduğunu, İstanbul’da bir hastane satın almaya çalıştığını ve bizim hastanemize talip olduğunu söyledi. Bir akşam Dr. Mirza Bey, avukat eşi Gülşen hanım ve Irak vatandaşı olarak tanıştırdıkların yanlarındaki beyefendi ile bir restoranda konuştuk. Ben 35 milyon dolar istedim Dr. Mirza Bey 27 milyon dolar teklif etti, anlaşamadık” şeklinde konuştu.

"AKRABAM İLE GELDİĞİ İÇİN GÜVEN OLUŞTURMUŞTU"

Birkaç gün sonra akrabası olan Nihat Bey'in kendisini aradığını ve Mirza Yıldırım'ın ziyarete geleceklerini söylediğini belirten Güneşlioğlu, “Bu kez Dr. Mirza Bey kiralama talebinde bulundu. Birkaç görüşme sonrasında akrabamı da kıramadım ve kiralamaya onay verdim. Buna göre hastaneyi 10 yıllığına kiraya verecektik. Dr. Mirza Bey de tıbbi cihazların yıpranma ve güvence bedeli olarak 2 milyon dolarlık teminat veya banka teminat mektubu verecekti. Ayrıca ruhsat için de 10 milyon dolarlık teminat verecekti. Kiralama süresi sonunda sağlam bir şekilde iade sağlanırsa teminatları geri verecektik. Avukatlar huzurunda sözleşme imzaladık" dedi.

Güneşlioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Dr. Mirza ilerleyen süreçte hastanede değişiklik yapmak istediğini ve 2-3 milyon dolarlık harcama yapacağını, bu nedenle güvence bedelinin 1 milyon dolarını hastanede işe başladıktan sonra 1 yıl içinde vereceğini söyledi. Akrabam ile geldiği için ben de güven oluşturmuştu, ‘tamam’ dedim. Ancak ruhsatın devri için vermesi gereken 10 milyon dolarlık güvence bedelini de hala vermemişti. Benden sürekli süre istedi, ben de verdim ve hastaneyi fiilen işletmeye başladı. Hastanenin adını da kendi klinik ismi olan Mi Klinik olarak değiştirdi. Hastanede yapmak istediği değişiklikleri de sırf güvendiğim için onayladım. Ancak ruhsat teminatlarını vermediği için hastanede yapılacak değişiklikleri bizim üzerimizden yaptı. Zaten ruhsat devrini yapamadığı için başka türlü de olamazdı. Bu süreçte bize teminat bedeli olarak sadece 185 bin dolar ve inşaatların yapımında üçüncü şahıslara vermemiz için de 505 bin 300 dolar verdi. Diğer tüm teminatlar geciktirilince şüphelendim ve ancak o zaman Dr. Mirza’yı araştırmak aklıma geldi.”

"HASTANEYİ BOMBALARIM" TEHDİDİ

Şirketin ticaret sicildeki kaydına göre Dr. Mirza Yıldırım’ın imza yetkisinin olmadığını gördüğünü belirten Güneşlioğlu, “Yani Dr. Mirza Yıldırım bizimle yaptığı anlaşmaya imza atarak evrakta sahtecilik yapmıştı. Dr. Mirza Yıldırım’dan derhal hastaneyi terk etmesi istedim. Noter aracılığıyla sözleşmenin iptali için de girişimlerde bulundum. Dr. Mirza hastaneden çıkmamak için direndi. Telefonlarla beni tehdit etti. Hastaneyi bombalayarak yerle bir etmekle, beni ve ailemi yok etmekle tehdit etti. Ayrıca irtibatta oldukları yurtdışı terör ve çete elemanlarından tehdit mesajları geldi. Yetmedi hastaneyi bastılar. Hastaneyi basanlar arasında bizzat Mirza Yıldırım vardı. Görüntülerde yer alıyor. Hastaları korkuttular, işlemlerin yapılmasını engellediler, polis gelirken de kaçtılar. Dr. Mirza Yıldırım’ın yanındaki 4 kişi yakalandı. Birkaç gün sonra motosikletli iki kişi sabah saatlerinde hastanenin önüne gelerek ateş açtılar. Camlar kırıldı, kurşunlar lobiye geldi” şeklinde konuştu.

BOSTANCI'DAKİ KLİNİK ADRES GÖSTERİLMİŞ

Aynı zamanda Dr. Mirza ve şoförü arasındaki yazışmalarda silah temin edilmesi gündeme geldi. El bombası sipariş edilmesinin yazışmalarda yer aldığını belirten Güneşlioğlu, “Dr. Mirza’nın şoförü bu silahları ve el bombasını temin etmek için bir başka şahısla yazıştı. Silahların ve el bombasının teslim edileceği yer olarak Dr. Mirza’nın Bostancı’daki kliniğinin adresinin verildiği tespit edildi. Yani Dr. Mirza ve adamlarının hastaneyi bombalamak istedikleri ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE DAVA AÇILDI

Yaşanan olaylar kapsamında başta Mirza Yıldırım ve kardeşleri olmak üzere çok sayıda kişi hakkında “silahlı tehdit”, “mala zarar verme”, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “örgütlü suç” iddialarıyla dava açıldı.

Hastaneye yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bazı şüphelilerin tutuklu olduğu bildirildi.

BİR DAVA DA GÜNEŞLİOĞLU AİLESİNE

Öte yandan Dr. Mirza Yıldırım tarafından Güneşlioğlu ailesi hakkında “dolandırıcılık” iddiasıyla açılan ayrı bir dava da Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Güneşlioğlu da Yıldırım'a karşı ceza davası açtıklarını duyurdu.