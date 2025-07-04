İstanbul'da denizde cesedi bulunmuştu: Kimliği tespit edildi!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Yeniköy iskelesi açıklarında dün saat 21.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.
Denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkarılan kişinin Tarabya’da teknesinde yaşayan Ali Haydar Akdeniz (73) olduğu öğrenildi. Polis, Akdeniz’in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.