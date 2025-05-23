Yanan kamyonette cesetleri bulunmuştu: Soruşturmada yeni gelişme!

Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 19 Mayıs'ta feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde bir kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı, kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.